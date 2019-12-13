Организуют благотворительные акции и помогают справиться с травлей. Какие они — юные красавицы Балашихи
Результаты добрых дел конкурсантки презентовали в финале. Акции по сбору игрушек и книжек для детей из детских домов, танцы, психологические консультации — все это лишь часть реализуемых красавицами проектов.
Варвара Петракова несколько лет страдала от буллинга. Близкие вовремя поддержали девушку. Теперь она сама помогает другим жертвам подростковой агрессии. Ее проект — психологическое консультирование. Встречи проводит в родной Гимназии № 3.
«После того, как закончу школу, я поступлю на журналиста и буду писать статьи вместе с психологами и поднимать эту проблему как можно чаще, чтобы в СМИ и в прессе больше об этом говорили», — поделилась финалистка конкурса «Юная краса Балашихи» Варвара Петракова.
От добрых дел — к творческим конкурсам. Девушки меняют образ и выходят показать свои таланты: поют, танцуют, читают стихи. Но это — вершина айсберга. Соревнуются участницы с сентября.
«Они проходят интеллектуальный отбор. Они учатся у нас этике, краеведению, изучают историю Балашихи. Конкурс проходит на протяжении трех месяцев, мы стараемся дать им максимум полезной информации, научить их», — отметила организатор конкурса «Юная краса Балашихи» Ирина Политова.
Отбор прошли 15 девушек-старшеклассниц. Прежде чем выйти на сцену, они занимались кроссфитом, соревновались в рукоделии и кулинарном мастерстве, подбирали платья. И вот наступил самый волнительный момент — объявление победительницы.
Юной красой Балашихи стала Александра Мыльникова. Девушка завоевала сразу два титула — она еще и «Мисс зрительских симпатий».
Без подарков не ушел никто — каждая из девушек победила в своей номинации.