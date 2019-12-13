Благотворительные акции, психологическая помощь и танцы — юные красавицы из Балашихи рассказали о своих добрых делах. В городском округе прошел финал конкурса среди самых обаятельных и ответственных старшеклассниц муниципалитета. Всем им кроме выбора платьев, укладок и творческих номеров нужно было придумать и реализовать социальный проект.

Результаты добрых дел конкурсантки презентовали в финале. Акции по сбору игрушек и книжек для детей из детских домов, танцы, психологические консультации — все это лишь часть реализуемых красавицами проектов.

Варвара Петракова несколько лет страдала от буллинга. Близкие вовремя поддержали девушку. Теперь она сама помогает другим жертвам подростковой агрессии. Ее проект — психологическое консультирование. Встречи проводит в родной Гимназии № 3.

«После того, как закончу школу, я поступлю на журналиста и буду писать статьи вместе с психологами и поднимать эту проблему как можно чаще, чтобы в СМИ и в прессе больше об этом говорили», — поделилась финалистка конкурса «Юная краса Балашихи» Варвара Петракова.

Источник фото: телеканал «360»

От добрых дел — к творческим конкурсам. Девушки меняют образ и выходят показать свои таланты: поют, танцуют, читают стихи. Но это — вершина айсберга. Соревнуются участницы с сентября.

«Они проходят интеллектуальный отбор. Они учатся у нас этике, краеведению, изучают историю Балашихи. Конкурс проходит на протяжении трех месяцев, мы стараемся дать им максимум полезной информации, научить их», — отметила организатор конкурса «Юная краса Балашихи» Ирина Политова.

Источник фото: телеканал «360»

Отбор прошли 15 девушек-старшеклассниц. Прежде чем выйти на сцену, они занимались кроссфитом, соревновались в рукоделии и кулинарном мастерстве, подбирали платья. И вот наступил самый волнительный момент — объявление победительницы.

Юной красой Балашихи стала Александра Мыльникова. Девушка завоевала сразу два титула — она еще и «Мисс зрительских симпатий».

Источник фото: телеканал «360»

Без подарков не ушел никто — каждая из девушек победила в своей номинации.