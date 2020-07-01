Организованно и безопасно. Омбудсмен оценила голосование в Подмосковье

«Чем замечательна эта кампания — тем, что она дала нам возможность попробовать интересный формат — несколько дней. Не все понимают, что это очень тяжело физически для тех, кто работает в избирательных комиссиях, потому что находиться в халатах, экипировке по 12 часов в помещении — это физически сложно», — сказала Екатерина Семенова.

Все жители отмечают положительно то, что есть возможность сориентировать свой график и проголосовать когда удобно Екатерина Семенова омбудсмен Подмосковья.

Отметила омбудсмен и подготовку к выборам, которая проводилась очень тщательно.

«Все участки нужно было подготовить не просто к прозрачному легальному голосованию, но и к безопасному голосованию. В связи с этим на основании нашего долгосрочного уже сотрудничества с Роспотребнадзором мы начали проверять все участки с 22 июня и по сегодняшний день. Сейчас проверяем уже не только на безопасность, но и легитимность выборной кампании», — уточнила Екатерина Семенова.

По итогам прошедшего дня голосования омбудсмен сделала вывод, что все муниципалитеты подготовились тщательно, нигде не было замечаний касательно безопасности и соблюдения санитарных требований.

«У нас сегодня очень высокая организация с точки зрения безопасности. Все муниципалитеты были охвачены, нигде не было замечаний, чтобы не хватало средств защиты, чтобы не соблюдались нормы Роспотребнадзора при входе и выходе. Подавляющее большинство участков имеют сквозные входы-выходы, чтобы не соприкасались граждане, и дистанция соблюдается, температура измеряется, все бесплатные средства защиты находятся в достаточном объеме», — резюмировала Екатерина Семенова.