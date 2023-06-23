Подмосковье 23 июня 2023, 15:02 Организацию Всероссийских проверочных работ обсудили на примере школ Подмосковья в центре «Вершина» Пресс-служба Министерства образования МО

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Заседание на тему «Эффективные оценочные процедуры. Трансформация подходов к проведению Всероссийских проверочных работ в 2023–2024 году» состоялся в образовательном центре «Вершина» в деревне Путилково городского округа Красногорск, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области. В круглом столе приняли участие представители ведомства, руководители Рособрнадзора, педагоги центра «Вершина» и директора учебных заведений региона.

На совещании специалисты обсудили проведение и задачи организации Всероссийских проверочных работ в 2023–2024 году на примере школ Подмосковья, разобрали работу личных кабинетов порталов учебных заведений и привели примеры проблем и сложностей ВПР.

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По итогам мероприятия участники круглого стола предложили регламентировать сроки предоставления результатов ВПР образовательным организациям, сократить время их проведения до 45 минут. Также специалисты предложили формировать электронное портфолио обучающихся по результатам ВПР для дальнейшего учета при сдаче Государственной итоговой аттестации (ГИА).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона рассказал о строительстве новых школ и детских садов.

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