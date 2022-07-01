Организацию сезонных ярмарок в Подмосковье упростили

Этим летом в Подмосковье должно стать больше сезонных ярмарок. Специально для этого правительство Московской области поменяло правила организации такой торговли.

С 2022 года для того, чтобы провести ярмарку, организаторам нужно было проходить процедуру электронных торгов. Это занимало немало времени и требовало определенной сноровки, что стало препятствием для многих желающих. Постепенно сезонной торговли стало меньше, а в некоторых округах она и вовсе прекратилась. Однако жители Подмосковья полюбили ярмарки, где всегда можно приобрести свежую фермерскую продукцию местных и приезжих производителей, мед, сладости, сувениры, ремесленные изделия, овощи и фрукты.

Изучив вопрос, правительство Московской области выпустило Постановление № 596/18, которое действует с 11 июня этого года и упрощает порядок проведения ярмарок на летний сезон.

«Теперь потенциальному организатору нужно подать заявление за пять рабочих дней до предполагаемой даты проведения мероприятия. Если это заявление будет единственным, орган местного самоуправления может заключить с организатором договор на проведение ярмарки всего через три дня с момента регистрации заявления», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Прямо сейчас в подмосковном городе Белоозерском (городской округ Воскресенск) проводится одна из первых ярмарок, организованная по упрощенной схеме.