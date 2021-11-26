Организацию пешеходных переходов на ж/д станции обсудили с жителями Балашихи

Как организовать пешеходные переходы на ж/д станции Балашиха, обсудили на встрече с жителями в администрации города. Вместе с главой округа Сергеем Юровым в обсуждении приняли участие представители администрации и компании РЖД.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

На встрече спикеры рассказали, что было сделано для обеспечения безопасности пешеходов при переходе ж/д путей.

«Те проблемы, которые нам озвучили жители, мы решаем оперативно. До ввода подъемного механизма на пешеходном переходе мы запустили бесплатный компенсационный автобус, маршрут мы согласовали с жителями, он идет от Зеленой улицы через Молодежную и Карла Маркса, затем возвращается обратно. Этим маршрутом мы обеспечили доступность для жителей пяти детских садов, двух школ, поликлиники, соцзащиты и пенсионного фонда — это основные точки, которые необходимы жителям микрорайона Зеленовка», — сказал заместитель главы городского округа Балашиха Алексей Ковалев.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Также по просьбам жителей отрегулировали светофор на улице Третьяка, который работал некорректно. Помимо этого, удалось разгрузить трафик на улице Орджоникидзе после добавления дополнительной секции поворота направо.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Во время обсуждения удалось наметить возможные локации для организации дополнительных пешеходных переходов.

«Мы предложили жителям два варианта по строительству дополнительного подземного перехода. Он будет безопасен и комфортен. Такого перепада уровней, как с надземным переходом, не будет, также мы можем сделать на объекте пандусы, при спуске они будут удобны. На сегодняшний день жители взяли паузу на решение вопросов и обдумывание вариантов размещения перехода», — отметил Алексей Ковалев.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Реконструкцию железнодорожной станции Балашиха завершили осенью 2021 года, это позволило увеличить количество железнодорожных путей. Над ними был построен надземный пешеходный переход. Жители микрорайона Зеленовка обратились в администрацию с просьбой сделать его более удобным для маломобильных граждан, так как переход пока не оборудован лифтами. Подъемники РЖД установят к 15 декабря.