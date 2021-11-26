Организацию пешеходных переходов на ж/д станции обсудили с жителями Балашихи
Дополнительный подземный переход построят на железнодорожной станции Балашиха
Как организовать пешеходные переходы на ж/д станции Балашиха, обсудили на встрече с жителями в администрации города. Вместе с главой округа Сергеем Юровым в обсуждении приняли участие представители администрации и компании РЖД.
На встрече спикеры рассказали, что было сделано для обеспечения безопасности пешеходов при переходе ж/д путей.
«Те проблемы, которые нам озвучили жители, мы решаем оперативно. До ввода подъемного механизма на пешеходном переходе мы запустили бесплатный компенсационный автобус, маршрут мы согласовали с жителями, он идет от Зеленой улицы через Молодежную и Карла Маркса, затем возвращается обратно. Этим маршрутом мы обеспечили доступность для жителей пяти детских садов, двух школ, поликлиники, соцзащиты и пенсионного фонда — это основные точки, которые необходимы жителям микрорайона Зеленовка», — сказал заместитель главы городского округа Балашиха Алексей Ковалев.
Также по просьбам жителей отрегулировали светофор на улице Третьяка, который работал некорректно. Помимо этого, удалось разгрузить трафик на улице Орджоникидзе после добавления дополнительной секции поворота направо.
Во время обсуждения удалось наметить возможные локации для организации дополнительных пешеходных переходов.
«Мы предложили жителям два варианта по строительству дополнительного подземного перехода. Он будет безопасен и комфортен. Такого перепада уровней, как с надземным переходом, не будет, также мы можем сделать на объекте пандусы, при спуске они будут удобны. На сегодняшний день жители взяли паузу на решение вопросов и обдумывание вариантов размещения перехода», — отметил Алексей Ковалев.
Реконструкцию железнодорожной станции Балашиха завершили осенью 2021 года, это позволило увеличить количество железнодорожных путей. Над ними был построен надземный пешеходный переход. Жители микрорайона Зеленовка обратились в администрацию с просьбой сделать его более удобным для маломобильных граждан, так как переход пока не оборудован лифтами. Подъемники РЖД установят к 15 декабря.