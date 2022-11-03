Организация при МинЖКХ Подмосковья собрала новую партию гумпомощи военнослужащим | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 12:31 Организация при МинЖКХ Подмосковья собрала новую партию гумпомощи военнослужащим

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Сотрудники «Коммунальных систем Московской области» продолжают собирать средства для помощи военнослужащим из Подмосковья. На них закупают необходимые товары и снаряжение. Очередную партию помощи передали мобилизованным в Электростали, сообщили в МинЖКХ региона.

Сотрудники филиала компании в Электростали передали военнослужащим посылки с влажными салфетками, кондитерскими изделиями, теплыми носками, продуктами и другими товарами.

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«КС МО» совместно с филиалами других учреждений организовали очередную закупку. В нее вошли альпинистские веревки, топоры, разборные лопаты, пилы и другие инструменты и оборудование. Их доставят в начале следующей недели.

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Филиал также подготовил к отправке термокостюмы, зимние стельки, утепленные перчатки, спальные мешки, валенки и другие теплые вещи. Их получат мобилизованные Восточного Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев сообщил о работе оперштаба Подмосковья после введения режима повышенной готовности. Это было необходимо, чтобы подробно разобрать все направления, которые позволят обеспечить работу и предприятий, и систем жизнедеятельности региона.