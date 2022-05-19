Организации в отдаленных округах Подмосковья получат налоговые льготы

На 24-м заседании Мособлдумы были внесены изменения в закон «Об инвестиционном налоговом вычете в Московской области».

В соответствии с поправками инвестиционным налоговым вычетом (ИНВ) смогут воспользоваться организации, находящиеся на отдаленных территориях. Воспользоваться льготами смогут предприятия, работающие во всех сферах бизнеса.

Как пояснила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина, для компаний устанавливается ставка 0% по налогу на прибыль при условии, что организация создала более 50 рабочих мест.

Кроме того, право применения ИНВ расшилось и на производителей компьютеров и периферийного оборудования. Ставка налога снизится с 20 до 10% в целях применения инвестиционного налогового вычета.

Кроме того, законом предусмотрено, что ИНВ будет распространяться не только на движимое, но и на недвижимое имущество.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что, учитывая сложившуюся в экономике ситуацию, организации необходимо дополнительно поддержать.

«В Подмосковье при этом уже реализуется целый комплекс мер, направленных на помощь предпринимателей. Это станет еще одной, дополнительной мерой. Это позволит привлечь инвестиции на территории отдаленных муниципальных образований, создать новые рабочие места и, соответственно, увеличить налоговые поступления в бюджет», — отметил Брынцалов.