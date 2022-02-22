Подмосковные организации помощи пенсионерам пригласили на премию «Признание»

Жители и организации Подмосковья, которые работают в сфере помощи пожилым людям, смогут подать заявки на премию «Признание». Их начали принимать 14 февраля. Участникам доступны две номинации: «Добрососедство и забота» и «Территория заботы».

Принять участие смогут общественные советы микрорайонов, органы территориального самоуправления, индивидуальные предприниматели, добровольцы, юридические лица.

Задача премии — развитие практик общественной заботы о старшем поколении. Она федеральная, и учредили ее в 2021 году.

Премию вручают за создание и развитие новых пространств, комфортных для пенсионеров, а также за значительный вклад в соседскую заботу о старшем поколении.

Подать заявки можно до 20 марта. Все сведения разместили на портале silveragemap.ru/konkursy.

Подробности об организаторах премии доступны на сайте.

Минимальный размер пенсии в регионе сегодня составляет 12,5 тысячи рублей. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева одиноким неработающим пенсионерам выплаты увеличат до 17 тысяч рублей.