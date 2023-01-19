19 января 2023, 13:15
Организаторы свалки в Химках выплатят штраф за нанесенный почве ущерб
Организаторов незаконной свалки задержали в Химках с поличным. О навалах мусора у деревень Носово и Перепечино сообщили местные жители.
Глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов рассказал, что на нарушителей завели уголовное дело.
Реклама
«Это была, можно сказать, классическая эффективная операция по пресечению незаконного размещения отходов. В результате полицейские задержали и отправили на спецстоянку три единицы спецтехники», — добавил он.
Реклама
Министр сказал, что на участке сбрасывали строительные мусор. Собственнику земли вынесли предостережение. Специалисты рассчитают ущерб, нанесенный почве.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
Минэкологии Подмосковья
Экология
Реклама
Реклама