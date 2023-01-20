Подмосковье 20 января 2023, 14:10 Организаторы незаконных свалок в Щелкове и Богородском округе получили предостережения от Минэкологии

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Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области выявили две незаконные свалки в городских округах Щелково и Богородский. Нарушителям объявили предостережения о недопустимости нарушений с требованием не допускать повторного размещения отходов.

Надзорные мероприятия были проведены по обращениям жителей. Отмечается, что за последнее время это уже второе нарушение в Богородском округе, связанное с незаконным размещением отходов. Ранее предостережения подучили компании «Интера» и «Строй Ресурс», образовавшие свалки на своих землях в городе Электроугли.

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«В щелковской деревне Богослово на земельном участке, принадлежащей физическому лицу, была организована незаконная свалка строительных отходов», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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В Щелкове в металлическом ангаре обнаружили отходы, пустые бункеры-накопители, мусоровоз и трактор, а в деревне Большое Буньково Богородского округа выявлен факт размещения отвалов грунта. Установлено, что участок принадлежит компании «Альянсгрупп», однако на момент осмотра работы не велись и техника отсутствовала.

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