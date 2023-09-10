Подмосковье 10 сентября 2023, 14:55 Организаторов международной встречи по безопасности в Подмосковье отметили благодарственными письмами Главное управление региональной безопасности Московской области

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В Подмосковье наградили представителей области, которые внесли вклад в подготовку и проведение XI международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности. В мероприятии поучаствовал первый замруководителя Главного управления региональной безопасности региона Эдуард Петрухин.

Во встрече поучаствовали 112 стран и шесть международных организаций.

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«Правительство Московской области организовало тематические выставки региональных предприятий, а также обширную культурную и экскурсионную программу. Уровень подготовки встречи высоко оценили в Совете безопасности РФ», — уточнили в управлении.

В церемонии награждения поучаствовали представители региональных министерства культуры, Минздрава, администрации Истры и глава округа Татьяна Витушева, территориального подразделения подмосковного Роспотребнадзора и Центра медицины катастроф. Также отметили работников музеев и творческих коллективов.

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