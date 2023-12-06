Подмосковье 06 декабря 2023, 12:16 Организаторов детского отдыха в Подмосковье пригласили на образовательный семинар Unsplash

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Межрегиональный учебно-методический семинар для организаторов детского отдыха «Детский отдых-пространство воспитания и развития ребенка» пройдет в Краснодаре с 12 по 17 февраля. Участники обсудят эффективное создание отдыха в детских оздоровительных лагерях.

Для организаторов детского отдыха подготовили лекции, доклады, мастер-классы, тренинги, презентации программ детского отдыха, дискуссии и многое другое. Мероприятия рассчитаны на 8-10 часов в день.

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«Предлагаем вам занять активную позицию в ходе подготовки и проведения семинара, поделиться своими педагогическими открытиями и находками, обсудить и привлечь внимание общественности к тем проблемам, которые мешают в полной мере воспитывать культурного, знающего и любящего свою страну россиянина», — отметили организаторы.

Прием заявок завершится 7 февраля 2024 года. Подробнее с информацией о проведении семинара можно ознакомиться на сайте.

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