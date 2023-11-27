Подмосковье 27 ноября 2023, 16:29 Орехово-Зуево стало лидером Подмосковья по уборке лесного мусора в этом году Комитет лесного хозяйства МО

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С начала года наибольшее количество навалов мусора убрали в Орехово-Зуеве — 94 свалки. Об этом сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

«Всего с начала 2023 года силами муниципалитетов было ликвидировано 880 навалов объемом 122 072,25 кубометра, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в прошлом году», — заявил Баженов.

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На втором месте по числу ликвидированных свалок в лесах оказалась Истра — 87 навалов, далее следует Красногорск — 53, Пушкино — 50 и Подольск — 44.

С прошлого года незаконные свалки убирают городские округа. Контракты на такой вид услуг заключили в 41 муниципалитете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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