27 ноября 2023, 16:29
Орехово-Зуево стало лидером Подмосковья по уборке лесного мусора в этом году
С начала года наибольшее количество навалов мусора убрали в Орехово-Зуеве — 94 свалки. Об этом сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
«Всего с начала 2023 года силами муниципалитетов было ликвидировано 880 навалов объемом 122 072,25 кубометра, в том числе и тех свалок, которые были выявлены еще в прошлом году», — заявил Баженов.
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На втором месте по числу ликвидированных свалок в лесах оказалась Истра — 87 навалов, далее следует Красногорск — 53, Пушкино — 50 и Подольск — 44.
С прошлого года незаконные свалки убирают городские округа. Контракты на такой вид услуг заключили в 41 муниципалитете.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.
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Мусор
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