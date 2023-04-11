Подмосковье 11 апреля 2023, 11:04 Орден Мужества передали семье погибшего участника СВО из Орехово-Зуева

Читать 360tv в

Орден Мужества передали семье погибшего участника СВО из Орехово-Зуева. Участие в церемонии приняли мать и вдова героя.

Когда началась мобилизация, Лев Яшин не стал дожидаться повестки и ушел на спецоперацию добровольцем. Он погиб при исполнении боевого задания 2 ноября 2022 года. За проявленное мужество он получил почетную государственную награду посмертно.

Реклама

Орден Мужества матери погибшего участника СВО Юлии Яшиной вручили в школе № 2, где учился ее сын. Педагоги вспоминают о бывшем ученике с любовью. Лев был ответственным, во всем старался быть первым.

«Он хороший отец, замечательный муж и прекрасный сын. Просто шок для нас, что такое произошло. <…> В наших сердцах он навсегда», — сказала вдова участника СВО Мария Яшина.

Слова скорби и благодарности за воспитание настоящего патриота семье выразил депутат Государственной думы России Геннадий Панин.

«Лев Яшин успешно окончил школу, пошел работать на предприятие нашего города. В связи с указом президента был призван защищать нашу Родину, 2 ноября героически погиб. Сражался за всех нас, за будущее нашей страны», — сказал депутат.

Память героя почтили минутой молчания.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».