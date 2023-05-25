Подмосковье 25 мая 2023, 08:57 Орден Мужества передали семье погибшего бойца СВО из Серебряных Прудов

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Орден Мужества передали матери погибшего бойца СВО из Серебряных Прудов. Ее сын Владимир погиб 31 мая 2022 года при освобождении Донбасса.

Владимир Стюжнев еще в 4-м классе решил, что будет военным. Он отслужил в армии и со второго раза поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. За отличную учебу его поощрили участием в параде Победы на Красной Площади. После окончания училища Владимира направили на службу в Псковскую дивизию.

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В начале прошлого года лейтенант Стюжнев вместе с боевыми товарищами отправился в зону СВО. Там он погиб, ему было 27 лет.

На школе, где учился Владимир, открыли мемориальную доску.

«На примере именно таких парней как Володя мы воспитываем наше подрастающее поколение, мы проводим уроки мужества», — отметил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

За самоотверженность, смелость и решительность, проявленные в ходе выполнения воинского долга Владимир Стюжнев указом президента Владимира Путина награжден государственной наградой посмертно. Орден Мужества вручили маме бойца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в центре реабилитации бойцов СВО «Ясенки» появится новое оснащение и бассейн.

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