Подмосковье 11 августа 2023, 09:06 Орден Мужества передали матери погибшего бойца СВО из Щелкова Телеканал «360»

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Глава Щелкова вручил орден Мужества матери бойца, погибшего в зоне спецоперации. Лейтенант Валерий Налетов героически погиб при исполнении воинского долга на территории Луганской Народной Республики.

Награду командиру взвода мотострелкового батальона Валерию Налетову присвоили посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность. Указ о награждении подписал президент Российской Федерации.

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Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков лично вручил орден матери бойца — Татьяне Юрьевне. Она растила сына одна и воспитала настоящего патриота, готового без колебаний встать на защиту родины.

«Он настоящий человек, мужик и патриот. Я всегда вместе с нашими коллегами и командой готов оказать любую помощь. Мы всегда рядом», — отметил глава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», который помогает военнослужащим и членам их семей.

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