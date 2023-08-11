11 августа 2023, 09:06
Орден Мужества передали матери погибшего бойца СВО из Щелкова
Глава Щелкова вручил орден Мужества матери бойца, погибшего в зоне спецоперации. Лейтенант Валерий Налетов героически погиб при исполнении воинского долга на территории Луганской Народной Республики.
Награду командиру взвода мотострелкового батальона Валерию Налетову присвоили посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность. Указ о награждении подписал президент Российской Федерации.
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Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков лично вручил орден матери бойца — Татьяне Юрьевне. Она растила сына одна и воспитала настоящего патриота, готового без колебаний встать на защиту родины.
«Он настоящий человек, мужик и патриот. Я всегда вместе с нашими коллегами и командой готов оказать любую помощь. Мы всегда рядом», — отметил глава.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», который помогает военнослужащим и членам их семей.
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Щелково
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