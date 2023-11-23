Важное 23 ноября 2023, 14:27 Андрей Воробьев посмертно присвоил бывшему главе Подольска орден за заслуги перед Подмосковьем Автор фото: А. Чернов

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Дмитрию Жарикову, бывшему главе Подольска, посмертно присвоили орден «За заслуги перед Московской областью» I степени. Губернатор Андрей Воробьев передал его вдове Ольге и сыну Кириллу.

Дмитрий Жариков умер 10 октября, ему было 47 лет. Долгие годы он трудился на благо Подмосковья. Губернатор назвал его смерть тяжелейшей утратой.

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«Уважаемые Ольга Николаевна, Кирилл, некоторое время назад мы потеряли своего коллегу и товарища, а вы — мужа и отца. С Дмитрием Вячеславовичем мы работали очень продолжительное время на самых сложных участках: сначала в Подольске, затем я предложил возглавить городской округ Серпухов. Он объединял его, наводил порядок, и сегодня Серпухов не узнать», — поделился Андрей Воробьев.

По его словам, до сих пор жители благодарят Дмитрия Жарикова за перемены, обеспеченные в Серпухове.

«Далее я предложил Дмитрию Вячеславовичу возглавить уже наш Подольск — сложный, большой, промышленный городской округ со славной трудовой традицией. И он это предложение принял, за что я ему благодарен», — сказал губернатор.

К руководящим должностям в Подмосковье Дмитрия Жарикова вел очень долгий путь. Он получил образование в Московском суворовском военном училище, после чего окончил и Военный университет Минобороны.

Дмитрий Вячеславович служил полковником юстиции в запасе. За его плечами остался опыт работы в прокуратуре Приволжского военного округа, Подольском гарнизоне и на посту заместителя прокурора Смоленской области.

Это был человек неравнодушный, которого очень уважали и я, и многие мои коллеги. От имени нашей команды хочу вручить вам орден «За заслуги перед Московской областью» I степени, чтобы вы знали, что ваш муж, ваш отец был достойным государственным деятелем. Андрей Воробьев

Вместе с тем губернатор попросил вдову Дмитрия Жарикова передать низкий поклон его матери.

«Спасибо за то, что вы так высоко оценили работу моего мужа. Действительно, у него всегда во главе угла стояли интересы жителей, он хотел изменить жизнь к лучшему, украсить облик городов, которыми руководил. Дмитрий был открытым, честным с людьми, поэтому они ему верили», — сказала Ольга Жарикова.

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