Важное 19 декабря 2023, 13:09 Подмосковье поделилось на форуме в Белоруссии опытом создания частных индустриальных парков Андрей Воробьев рассказал про light industrial на бизнес-форуме в Белоруссии Автор фото: Константин Семенец

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Подмосковье поделилось с Белоруссией опытом создания площадок с готовой инфраструктурой для запуска бизнеса — это так называемый формат light industrial. В республике сейчас нет частных индустриальных парков. На встрече с предпринимателями Минска губернатор Андрей Воробьев рассказал о преимуществах такого направления.

«Россия и Белоруссия — дружественные страны, поддерживают друг друга в ключевых направлениях. Наши президенты подают пример тому, как нужно сотрудничать и дорожить отношениями. Что касается бизнеса, то это очень важная составляющая для качества жизни. Задача моей команды — оказать всестороннюю поддержку», — сказал Андрей Воробьев.

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Белорусская сторона заинтересовалась опытом создания частных индустриальных парков в Подмосковье, поскольку в республике таких пока нет.

Формат light Industrial дает возможность разместить множество резидентов на небольшой территории индустриального парка.

«Мы предоставляем инфраструктуру и готовые к размещению площади для промышленных предприятий, которые могут заехать и сразу начать свой бизнес», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

В Московской области — 69 индустриальных парков, где предоставлено 75 тысяч рабочих мест. Резидентами стали уже 1,5 тысячи компаний.

Еще у нас пять особых экономических зон — более 200 резидентов и 145 миллиардов рублей инвестиций. А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тысячи рабочих мест. Андрей Воробьев

Об этом Андрей Воробьев рассказал, приняв участие в бизнес-форуме, который собрал предпринимателей из Подмосковья, Минской области и других регионов Белоруссии. Встреча прошла в индустриальном парке «Великий камень» под Минском.

На примерах

Один из участников форума — группа компаний «Антракс». Она создает интеллектуальные системы для энергетики: например, датчики для электропроводов, кабелей, гидро- и атомным электростанций.

Автор фото: Константин Семенец

У большей части продукции этой компании нет аналогов в мире. Производитель сотрудничает с крупными сетями.

«Сегодня здесь собрался и российский, и белорусский бизнес. Спасибо всем, кто ищет новые возможности, новые варианты ведения бизнеса. У нас есть индустриальные парки, в Минской области есть прекрасные свободные экономические зоны. И это, конечно, должно обеспечить результат», — отметил губернатор.

Еще один участник — холдинг «Автокомпоненты», куда входит 11 белорусских предприятий. Это продукция машиностроительного назначения. Весь объем поставок проходит через Подмосковье.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Вместе с тем на форуме свои разработки представила белорусско-китайская компания «Авиационные технологии и комплексы». Она выпускает беспилотные авиакомплексы, современную сверхлегкую авиатехнику двойного назначения, а в этом году стала производить агродроны, которые планирует выпускать в том числе в Подмосковье.

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