Опыт работы подмосковного ЦУР захотели использовать на федеральном уровне

Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что благодаря совместной работе Центра управления регионом (ЦУР) и министерства аварийность на сетях снижается ежегодно. Это видно даже по обращениям граждан: сама аварийность снижается, а скорость восстановления увеличивается.

По его словам, у ЦУР три принципа работы: все знаем, быстро решаем, не допускаем. Всего в центре за 2019-й обработали полтора миллиона обращений.

Министр государственного управления Московской области Максим Рымар объяснил, что все все проблемы, которые возникают на территории области, приземляются на единую тепловую карту. Она подсвечивает точки напряженности.

«Причем мы видим это не только по жалобам, но и из профильных систем. Если где-то какие-то сбои произошли, система зажигает красные лампочки», — отметил он.

По его словам, чтобы система сегодня действительно помогала энергетике, туда занесли больше двухсот тысяч подстанций. Помимо этого, оцифровали и промаркировали каждый дом. Теперь жители могут легко найти его на карте и увидеть всю информацию, касающуюся вопросов ЖКХ.

Заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын отметил технологии, которые уже внедряются, чтобы упростить процедуру. Особенно он обратил внимание на работу с обращениями и жалобами.

Гостю показали все направления, будь то мусор, качество снабжения водой, электричеством или запись к врачу. Он увидел реальный инструмент реакции, когда скорость решения проблемы сокращалась от недели до одного дня. Все это только за счет правильно проведенной оптимизации и переорганизации работы.

«Много разных систем, интегрированных в одну, и сделан удобный интерфейс. Им пользуются разного уровня руководители, и за счет этого достигается три вещи: полнота, своевременность получения информации и эффективность. Собственно, вот такие ЦУР надо адаптировать и для органов федеральной власти для решения тех задач, которые стоят перед нами», — рассказал он.