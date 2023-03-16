Подмосковье 16 марта 2023, 09:57 Опыт Подмосковья в проведении земельных торгов оценили в Тульской и Тверской областях

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья принял участие в совещании с представителями ФАС России. Опыт региона в проведении земельных торгов оценили представители Тверской и Тульской областей.

Главной темой мероприятия стало повышение эффективности и прозрачности земельно-имущественных торгов при помощи цифровых технологий и унификации торгов.

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С докладом выступил директор «Регионального центра торгов» Мартирос Саркисян. Он рассказал об организации земельных аукционов и заключении договоров в цифровом формате и представил инновационные подходы к процедуре. Он отметил, что итоговая цена на торгах после цифровизации выросла вдвое, превышение стартовых цен составило около 156%, а среднее число претендентов на лот достигло пяти человек. Также Саркисян предложил принять нормативно-правовой акт об унификации организации проведения торгов.

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Опытом проведения электронных аукционов также поделился замглавы Минимущества Подмосковья Юрий Филиппов. Он рассказал, что процесс от подачи заявки до предоставления земли организован в регионе бесшовно и полностью в дистанционном режиме.

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