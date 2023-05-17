Подмосковье 17 мая 2023, 11:33 Опыт Подмосковья по цифровому надзору в сфере ЖКХ рекомендовали распространить в ЦФО ГЖИ МО

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Госжилинспекция Подмосковья поделилась опытом профилактики нарушений жилищного законодательства с коллегами из Центрального Федерального округа России. Методы цифрового контроля в сфере ЖКХ вызвали большой интерес участников видеоконференции и были рекомендованы как пример для других областей.

Практики управления представил заместитель руководителя Госжилинспекции Подмосковья Сергей Молин. В регионе делают упор на цифровом надзоре, который позволяет эффективно контролировать исполнение жилищного законодательства.

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Отслеживать ситуацию в Московской области помогают Единая диспетчерская служба (ЕДС МО), портал «Добродел», мобильное приложение «Проверки Подмосковья», Единая государственная информационная система контрольной деятельности и Автоматизированная информационная система инспекционной деятельности.

Благодаря использованию цифровых сервисов в Подмосковье удалось заменить проверки на профилактические визиты. Управляющие компании начали оперативнее получать консультации по грамотному соблюдению ЖК, и часто вместо штрафов им дается время устранить нарушения. В первом квартале было выдано почти пять тысяч таких предупреждений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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