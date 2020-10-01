Опыт Подмосковья по соцподдержке тренеров распространят по России

Спортивные тренеры в Подмосковье получили социальную поддержку. В Госдуме сочли опыт успешным и намерены распространить его на другие российские регионы.

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин рассказал РИАМО, что особенную актуальность вопрос приобретает для сельской местности и небольших городов.

«Подчас на зарплату тренера или учителя физкультуры невозможно купить собственное жилье даже в ипотеку», — подчеркнул Пайкин.

Социальную ипотеку парламентарий назвал «реальной и ощутимой мерой поддержки для среднестатистического россиянина из региона». Обязательства по основным расходам на жилье в этом случае берет на себя государство, получатель только гасит проценты.

Сертификаты по программе «Социальная ипотека» уже получили 18 подмосковных тренеров. Ее реализуют с 2016 года. С инициативой выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Выплата первоначального взноса при оформлении ипотеки на покупку жилья ложиться на региональные власти. Они также ежемесячно компенсируют оплату основного долга по кредиту. Участнику программы остается только оплатить проценты.

Пайкин добавил, что программу «Земский тренер» нужно разработать на федеральном уровне. Она станет аналогом проектов «Земский учитель» и «Земский доктор» и поможет привлечь в сельскую местность квалифицированных специалистов из спортивной сферы.

«Такая программа позволит повсеместно в России решить проблему доступности спорта для детей и подростков», — сказал депутат.

Он напомнил, что отдельные меры поддержки в регионах есть, однако они бессистемные. Парламентарий подчеркнул, что уже наработанный опыт нужно переносить на федеральный уровень.

По его мнению, программой должны быть предусмотрены стимулирующие единоразовые выплаты и создание привлекательных условий, в том числе и жилищных, для работников спорта.