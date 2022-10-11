Опыт Подмосковья по переработке отходов применят в Краснодарском крае | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 12:19 Поделиться Telegram

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Viber Опыт Подмосковья по переработке отходов применят в Краснодарском крае

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Подмосковный регоператор — компания «РТ-Инвест» — займется созданием комплексной системы обращения с отходами в Краснодарском крае. Опыт, полученный в Московской области, поможет развитию переработки вторичных ресурсов далеко за пределами региона.

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Компания «РТ-Инвест» при поддержке Российского экологического оператора выступит ключевым инвестором создания комплексной инфраструктуры по обращению с отходами в Краснодарском крае. На первом этапе будут созданы пять комплексов по переработке отходов общей мощностью 1,5 миллиона тонн в год, на втором этапе будут построены два завода по финальной утилизации остатков общей мощностью более 1,6 миллиона тонн в год. Реализация проекта позволит закрыть действующие полигоны в регионе и добиться нулевого захоронения.

«Мы подписали соглашение о взаимодействии между „РТ-инвест“ и администрацией Краснодарского края. Российский экологический оператор выражает надежду на усиление сотрудничества как с компанией, так и регионом», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов сообщил, что к реализации проекта приступят в 2023 году. После этого компания начнет перерабатывать вторичные ресурсы, которые будут отобраны на местных КПО.

«На первом этапе мы начнем с внедрения раздельного сбора, промышленной сортировки, компостирования органики и переработки вторичных ресурсов», — уточнил Шипелов.

Комплексы переработки позволят отказаться от создания новых полигонов. После второго этапа можно будет закрывать и рекультивировать действующие. Миссия программы — нулевое захоронение на территории Краснодарского края.

В Подмосковье все мусорные полигоны закрыты. Теперь начался большой этап их рекультивации — восстановления земель. История с полигонами никогда уже не должна повториться, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Жители должны забыть о свалке раз и навсегда», — сказал он.

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