Подмосковье 01 марта 2023, 19:08 Опыт Подмосковья по обращению с жидкими отходами стал примером для других регионов

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Подмосковье поделилось своим опытом по обращению с жидкими бытовыми отходами на заседании Международного экологического форума «Чистая страна». Тему раскрыл депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов.

«Хороший житель вызывает машину, которая выкачивает илы и септик, думая, что это экологично. Но куда они, жидкие бытовые отходы, потом попадают — вопрос. Буквально недавно в Мособлдуме на заседании профильного Комитета обсуждали эту проблему», — рассказал Маликов.

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Он подчеркнул, что часто машины сливают отходы в неположенном месте. Это наносит большой ущерб экологии.

Маликов заявил, что в России нужно установить контроль за машинами, которые перевозят жидкие отходы.

«В Подмосковье все сделано четко — благодаря нашему губернатору и работе его команды такие машины ездят по специальным талонам с заранее заданным маршрутом — из точки „А“ в точку „Б“. Отклонился или поехал без талона — огромный штраф», — уточнил Маликов.

Депутат считает, что такой подход нужен во всех регионах страны. Это поможет следить за незаконными сбросами отходов.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что в этом году в Подмосковье благоустроят более 450 общественных пространств.

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