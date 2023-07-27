Подмосковье 27 июля 2023, 14:24 Опыт Подмосковья по финансам, социальной политике и ЖКХ перенесут в Донбасс Пресс-служба городского округа Балашиха

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Делегация из Новоазовского и Тельмановского районов ДНР изучила опыт Подмосковья в вопросах социального обеспечения, финансовой деятельности и ЖКХ. Насыщенную программу для коллег подготовили на примере городских округов Сергиев Посад, Одинцово и Балашиха. Подробнее рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области.

«Наша задача — сделать так, чтобы новые территории почувствовали себя субъектами России, чтобы мы посвятили их во все тонкости и нюансы профессиональных вопросов нашей деятельности. Мы постараемся передать весь наш опыт и рассказать все, что мы знаем», — отметила заместитель министра территориальной политики Подмосковья Юлия Ольшанская.

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Визит проходил в течение трех дней — с 24 по 26 июля. Программа оказалась очень насыщенной.

В первый день гости побывали на экскурсии по Дому правительства Московской области. Делегация осмотрела галерею руководителей исполнительной власти и стенд с почетными гражданами, посетила Центр управления регионом. Затем прошло несколько встреч с коллегами из разных министерств.

Инструментами финансового управления поделился на примере своего округа глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов. Представителям ДНР показали, как формируется и распределяется бюджет для эффективного решения приоритетных задач и запросов жителей.

Второй день визита посвятили сектору ЖКХ, где Подмосковье является одним из лидеров России. Гости рассмотрели работу системы на примере Одинцовского округа. МинЖКХ подготовило для коллег большую программу с посещением МосОблЕИРЦ, многоквартирных домов, ВЗУ и очистных сооружений.

Еще одной темой визита гостей стало социальное развитие районов. В Балашихе делегация познакомилась с работой местного Управления социального развития № 1, посетила центр помощи семье и детям «Непоседы» и центр реабилитации «Мироград».

«Хочу от всех жителей нашего района сказать слова благодарности президенту Владимиру Путину, губернатору Московской области Андрею Воробьеву и вице-губернатору Евгению Хромушину. Они никогда не оставляют нас без внимания, уделяют очень много времени подшефным территориям. Благодаря Подмосковью у нас на территории будет открыт многофункциональный центр. Уже отремонтированы социальные объекты, школы, водопроводные сети, инженерные сооружения. Район живет, люди все видят. Таких масштабных работ не было со времен Советского Союза», — рассказала глава администрации Тельмановского района ДНР Наталья Великодная.

Ее поддержал глава администрации Новоазовского района ДНР Василий Овчаров.

«Сейчас мы прибыли в Московскую области с рабочей поездкой для того, чтобы перенять опят одного из самых передовых регионов России. Новоазовский район — это место, по которому прокатилось эхо войны. У нас разрушались объекты социальной сферы, жилищно-коммунальной структуры, гибли люди. В прошлом году Московская область стала нашим шеф-регионом. За год восстановили три школы, один детский сад, больницу. Московская область не только отремонтировала здания, но и поставила оборудование, мебель, вдохнула новую жизнь в наши учреждения. Люди воспряли», — рассказал Овчаров.

Насыщенную программу по обмену опытом разбавили экскурсиями, которые подготовили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Гостям показали Свято-Троицкую Сергиеву лавру, музей-заповедник Пушкина и музейно-храмовый комплекс в парке Патриот.