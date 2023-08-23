Подмосковье 23 августа 2023, 15:33 Опыт Подмосковья для устойчивого развития предприятий обсудили в Минприроды Фото Минэкологии

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Общественный совет при Минприроды России провел совещание. На мероприятии обсудили стимулирование предприятий к развитию в сфере экологии. На встрече выступил замминистра экологии Московской области Виталий Мосин.

«При наличии всей необходимой разрешительной документации отдельные предприятия готовы улучшить свои экологические показатели за счет внедрения наилучших технологий, установки дополнительных фильтров и датчиков мониторинга. Производители понимают, что такие меры необходимы, так как экологии уделяется большое внимание», — заявил Мосин.

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По его словам, не все предприятия стремятся к развитию в этой сфере. Бывают компании с оборудованием, но без разрешений, и наоборот.

«С помощью программы модернизации промышленных предприятий в Подмосковье Минэкологии стремится, чтобы все заводы, фабрики и иные промышленные предприятия на территории региона вписывались в экологические стандарты и при этом имели разрешительную документацию на свою деятельность», — добавил Мосин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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