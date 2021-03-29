Опыт Минобороны применят на стройках в Подмосковье

Власти Подмосковья обратились за опытом министерства обороны России в строительстве. Руководство региона уже проконсультировали представители ведомства. Об этом на совещании с областными министрами заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы обратились за опытом министерства обороны. Они откликнулись, и ряд встреч были проведены на прошлой неделе, чтобы изучить опыт, который позволяет сдавать объекты качественно и досрочно. <…> Самое главное — эти подходы внедрить нам в повседневную работу, связанную со стройкой. Строим мы много. Это и около 17 объектов здравоохранения, и десятки школ, детских садов», — рассказал Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что нельзя допускать ситуаций, когда придется разводить руками и винить в проблемах строителей. По словам Воробьева, стройку центрального стадиона во Власихе, на которую выделили деньги, полностью заблокировали и остановили.

«Выбирайте радивых [застройщиков]. Понятно, что это требования закона, что нужно соблюдать все процедуры, но я настоятельно рекомендую, чтобы мы с такими ситуациями [как во Власихе] не сталкивались», — подчеркнул губернатор.

В начале марта Воробьев сообщил, что в 2021 году в Красногорске построят ультрасовременную клинику, состоящую из 28 профилей.