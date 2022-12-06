Подмосковье 06 декабря 2022, 09:23 Опыт Коломны по привлечению туристов и развитию территорий применят в Твери

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В Коломне прошел семинар по вопросам развития туризма. Почетным гостем стала делегация из Тверской области во главе с министром туризма региона Натальей Лукьяновой.

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Два дня ушло у тверской делегации на обход исторической части города, чтобы оценить перспективу развития самых популярных мест. Гости отметили, что намерены перенять лучшие методики для развития территорий и организации школьного туризма.

Первый заместитель главы администрации городского округа Коломна Денис Лубяной поделился планами на дальнейшее преображение муниципалитета.

Однозначно мы дальше продолжаем благоустройство территории. Впереди у нас зима, мы планируем в течение двух недель украсить наш город, установить новые инсталляции, провести программы-мероприятия новогодние. <…> Если забегать на 2023 год, у нас [планируется] модернизация и реконструкция общественных пространств, таких как парк Мира, который тоже очень любим нашими жителями и туристами Денис Лубяной.

Министр туризма Тверской области Наталья Лукьянова отметила, что в Коломне реализовали весьма успешный проект по развитию комфортной городской среды. Это важно не только для местных жителей, но и помогает в привлечении туристов.

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