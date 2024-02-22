Подмосковье 22 февраля 2024, 11:43 Опухоль мозга размером с грецкий орех удалили в Раменской больнице Медиасток.рф

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Мужчина 52 лет поступил в Раменскую больницу с жалобами на звон и жужжание в области правого уха. После обследование врачи выявили у него опухоль мозга, которая врастала в полость черепа. Пациента направили на операцию.

«Необходимо было осторожно подобраться к опухоли, так как любое прикосновение к нервным окончаниям, даже через образование, могло привести к замедлению сердечного ритма и остановке сердца», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Раменской больницы Сергей Леонов.

Минздрав МО

Из-за сложного доступа к опухоли пациента пришлось оперировать в положении сидя. Хирурги частично удалили дужки и отростки двух шейных позвонков, сделали резекцию затылочной кости и вскрыли твердую мозговую оболочку. Затем удалили серое плотное образование размером три сантиметра. Операция длилась более двух часов и прошла успешно.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Скоро его выпишут на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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