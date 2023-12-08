Подмосковье 08 декабря 2023, 15:34 Опухоль груди весом 7 килограммов удалили пациентке в Балашихе Минздрав МО

Читать 360tv в

Женщина 49 лет обратилась в Московский областной онкологический диспансер с болью в груди, ее увеличением и сильной отдышкой. После обследований врачи выявили листовидную опухоль молочной железы, о которой пациентка не знала.

Рост груди женщина заметила еще полтора года назад, но за помощью к врачам не обращалась.

Реклама

«Опухоль занимала весь объем левой молочной железы, ее вес составил семь килограммов, а диаметр — 30 сантиметров. Мы провели мастэктомию левой молочной железы и спасли жизнь пациентки. После операции новообразование направили на гистологическое исследование», — рассказала врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Мария Соловьева.

Через неделю пациентке уже стало лучше и ее отправили домой. Теперь она будет наблюдаться у онколога по месту жительства.

Врачи напомнили, что женщинам старше 40 лет необходимо обязательно раз в год проходить маммографию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в Московской области признали одной из лучших в России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».