Подмосковье 27 декабря 2023, 10:19 Опухоль десны диаметром 6 сантиметров удалили у новорожденного в областном центре охраны материнства Unsplash

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Новорожденный с опухолью на десне верхней челюсти поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства. Специалисты провели диагностику и решили удалить доброкачественное новообразование.

«Само по себе это образование является доброкачественным и не несет прямой угрозы жизни ребенка, за исключением тех случаев, когда эпулис из-за своих гигантских размеров перекрывает ротовую полость и мешает не только есть, но и дышать. Так было в нашем случае», — рассказала детский хирург Татьяна Шишкина.

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Ребенка начали готовить к операции. Для кормления врачи установили зонд.

Хирургическое вмешательство провели быстро, в один этап. Сразу же после удаления опухоли новорожденный вернулся в палату на совместное пребывание с мамой.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы. Операция не скажется на качестве его жизни и развития.

Стало известно, что главный детский госпиталь Московской области будет носить имя Леонида Рошаля. Такое постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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