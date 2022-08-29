Опубликована карта благоустройства Подмосковья на 2023 год

Жители Подмосковья помогли определить 56 территорий для благоустройства в 2023 году. Их опубликовали онлайн, чтобы можно было увидеть, что это за объекты и где они находятся.

Каждый год в Московской области благоустраивают десятки общественных мест. Это в том числе территории, выбранные жителями.

Регулярно на разных онлайн-ресурсах проходят голосования. В этом году заявили свыше 260 мест для благоустройства на 2023-й. Из них 56 набрали больше всего голосов.

Увидеть эти места можно на специальной интерактивной карте.

Ранее министр благоустройства Михаил Хайкин рассказал о том, какие набережные и парки преобразятся в 2022 году.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — за пять лет по ней улучшат облик 50 лесопарков.