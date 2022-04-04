Опубликована интерактивная карта выдачи инвентаря к субботнику в Подмосковье

Заработала интерактивная карта мест выдачи инвентаря к общеобластному субботнику, который состоится на территории Подмосковья.

Заработала интерактивная карта мест выдачи инвентаря к общеобластному субботнику, который состоится на территории Подмосковья. Об этом сообщается на сайте Министерства благоустройства Московской области.

Жители Московской области могут узнать адреса выдачи инвентаря к общеобластному субботнику по ссылке, также на карту можно перейти по QR-коду.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый участник субботника сможет взять грабли, метлы, тачки, лопаты, перчатки, мешки для мусора, грунт и посадочный материал.

В этом году общеобластной субботник запланирован на 16 апреля. Мероприятие станет главным событием месяца чистоты и благоустройства. Михаил Хайкин, министр благоустройства Московской области.

С 1 апреля в Подмосковье стартовало весеннее благоустройство. Все общественные территории и объекты приводят в порядок в рамках этого мероприятия. Благоустройство коснется парков, лесопарковых зон, улиц и дорог, объектов Памяти Великой Отечественной войны, дворов и подъездов, а также промышленных предприятий, стройплощадок и объектов социальной инфраструктуры.