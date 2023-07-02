Подмосковье 02 июля 2023, 10:51 Опубликован полный список парков Подмосковья, где можно проверить здоровья в выходные Жители Подмосковья могут проверить здоровье 2 июля в 24 городских парках Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Жители Московской области могут проверить свое здоровье даже на выходных. В воскресенье, 2 июля, бригады врачей будут работать в 24 городских парках Подмосковья. Полный перечень адресов опубликовало Министерство здравоохранения региона.

«Не надо идти в поликлинику — сдать анализы и получить консультацию врача можно во время прогулки», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Акцию проводят уже месяц, участие в ней приняли свыше 2,3 тысячи человек. Чтобы получить консультацию при себе достаточно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты жителям придут в личный кабинет на портале «Госуслуги».

В парках пациенты могут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. Если потребуется более полное обследование — человека направят в клинику.

mz.mosreg.ru

Ранее жителям Подмосковья рассказывали, как проверить взносы на капремонт онлайн. На сайте Фонда капитального ремонта создали личный кабинет, где можно проконтролировать все финансовые операции и отслеживать результаты перерасчета. Сервис доступен собственникам, чьи многоквартирные дома выбрали способ накопления «общий котел».

Московская область активно развивается и внедряет новые проекты, которые облегчают жизнь людей. Команда губернатора Андрея Воробьева сообщила, что продолжит поддерживать молодежные проекты в регионе. Сейчас в Подмосковье организовано более 170 движений молодежи, 38 трудовых лагерей и 51 совет ученых.