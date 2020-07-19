Опубликован график отключения света в Подмосковных округах

Появился график планового отключения электричества в округах Московской области. Чаще всего временные отключения связаны с проведением коммунальных работ и ремонтом электросетей.

Городской округ Воскресенск

21 июля, с 9:00 до 17:00, электричество отключат в деревне Новочеркасское в связи с комплексными испытаниями электрооборудования. В тот же день и в то же время без света останутся жители Лесного переулка и Маяковской улицы, там планируют расчистить охранные зоны и подрезать ветки деревьев по всей длине линии.

22 июля такие же работы проведут еще на трех улицах: Школьной, Весенней и Осенней. Свет планируют отключить с 9:00 до 16:00

24 июля рабочие проведут замену литейного разъединителя на опоре 13. Для обеспечения безопасности электричество отключат в 9:00 и возобновят подачу света в 16:00 на улице Промплощадка микрорайона Лопатинский в Воскресенске.

Городской округ Раменское

С 20 по 24 июля ежедневно, с 9:00 до 17:00, свет будут отключать в городе Раменском на улицах Новой, 1-й Гражданской, Луговой, Рязанской, Казанской, Евсеева, Железнодорожной и Новом проезде, а также в деревне Клишево на улицах Октябрьской и Евсеева. Причина — капитальный ремонт воздушной линии 0,4кВ.

21 июля, с 9:00 до 17:00, свет отключат в микрорайоне РКМ села Гжель. Рабочие отремонтируют ВН-6кВ, а также заменят ветхие опоры.

В селе Гжель не будет подачи электроэнергии 22 июля, с 9:00 до 17:00, также в связи с заменой ветхих опор.

23 июля рабочие проведут техническое обслуживание частной трансформаторной подстанции в СНТ «Гжель», в связи с чем отключат свет с 9:00 до 17:00.

24 июля, с 9.00 до 17.00, электричества не будет в СНТ «Дубки» и СНТ «Здоровье» — также в связи с техническим обслуживанием частных трансформаторных подстанций.

Городской округ Домодедово

21 и 22 июля, с 9.00 до 16.00, электроэнергию отключат в микрорайоне Авиационный на улицах Гагарина и Жуковского, а также на проспекте Туполева. Рабочие проведут ревизию РУ-10 кВ С. 1, Ру-0,4 С. 1, Т-1.

Городской округ Дубна

20 июля, с 9:30 до 11:00, свет отключат в Дубне по адресам: дома 13–29 на улице Жуковского, дома 7–24 на Октябрьском проезде, дома 26–42 и 47–63 на Октябрьской улице, дома 12–40 в Школьном переулке, дома 42–54 и 39А на улице Ленина. Рабочие будут проводить ремонт ввода Октябрьский переулок, дом 9.

21 июля, с 9:00 до 16:00, электроэнергию ограничат в Дубне на Октябрьской улице, в домах 10–43. Рабочие обрежут ветви деревьев и отрегулируют провода.

22 июля, с 9:00 до 13:00, без света останутся жители Дубны на улице Попова, дом 10, и на улице Энтузиастов, дома 9, 9Б, 11, 11А, 11, корпуса 5 и 6. В этот же день, с 9:00 до 14:00, света не будет на улице Новоподберезской в Дубне. Рабочие устранят ветки деревьев, которые мешают проводам.

23 июля, с 9:00 до 13:00, электроснабжение прекратят на станции катодно-газовой защиты в Дубне.

Одинцовский городской округ

С 20 по 24 июля, с 9.00 до 17.00, плановые отключения света пройдут в Звенигороде, на улице Садовой и в переулке Лапинском в Звенигороде. Рабочие проведут капитальный ремонт воздушных линий, установят опоры и смонтируют самонесущие изолирующие провода.

22 июля, с 9:00 до 17:00, электричество отключат в деревне Назарьево в связи с заводкой кабеля в РУ-10кВ.

Городской округ Кашира

С 20 по 22 июля, с 9:00 до 16:00, и до 17:00 21 июля электричества не будет в городе Кашире на улицах Некрасова, Ильича (дома 1, 5, 7, 9), Малой Красноармейской, Кирпичный Поселок, Ямская Слобода, Ямской проезд, Ямской Поселок, а также в переулках Малом Посадском и Некрасовском. Рабочие будут спиливать ветви деревьев в охранной зоне воздушных линий.

23 июля, с 9:00 до 17:00, свет отключат на улице Рыбацкой в Кашире в связи с ревизией электрооборудования.

Коломенский городской округ

21 июля, с 9:00 до 17:00, электроподачу прекратят в клубе ЖКО, в гаражах «Франко», в гаражах «Юдин», в СНТ «Вишневая Поляна», в общежитии № 1, в столовой военторга, в пожарной части в связи с техническим обслуживанием.

23 июля, с 9:00 до 17:00, свет отключат на пристани в Коломне и в некоторых жилых домах также в связи с техобслуживанием.

Городской округ Люберцы

С 20 по 24 июля, с 9:00 до 16:00, подачу электроэнергии будут прекращать в Люберцах в поселке Малаховка, на Красковском шоссе, на улицах 1-й Первомайской, 2-й Первомайской, Мосдачтрестовской, 1-й Красной Зари, а также в Первомайском проезде. Рабочие будут обрезать ветви деревьев около проводов.

С 20 по 24 июля, с 9:00 до 16:00, света также не будет ежедневно в поселке Томилино, на улицах Белинского, Хомякова, Никитина и Ломоносова. Причина — опиловка ветвей деревьев над проводами.

21 июля, с 9:00 до 16:00, электричество отключат в поселке Томилино в поселке Птицефабрики, на центральном тепловом пункте и в детском саду. Рабочие заменят оборудования в трансформаторной подстанции.

Наро-Фоминский городской округ

С 21 по 24 июля, с 9:00 до 17:00, света не будет на улицах Сосновой и Лесной в Апрелевке в связи с капитальным ремонтом ВЛ-0,4кВ трансформаторной подстанции № 624.

21 и 24 июля, с 9:00 до 17:00, электричество отключат в деревне Сырьево, в доме отдыха «Отличник», в домах 1, 2, 3 и в котельной, в МУП «Водоконал», в СНТ «Сырьево», КИЗ «Замок», на улицах Жукова, Пушкина, Ломоносова и Аллее Невского, в СНТ «Восход», а также в деревне Сырьево-2, на улицах Кольцевой и Бородинской. Рабочие проведут капитальный ремонт строительной части трансформаторной подстанции.

21 июля, с 9:00 до 17:00, света не будет в Наро-Фоминске, на АБЗ «Наро-фоминские дороги», на пилораме, спецмонтаже, в ЗАО «Асфальт», РК «Московия» и в ООО «175 МСП». Там также ожидается капитальный ремонт строительной части трансформаторной подстанции.

С 21 по 24 июля, с 9:00 до 17:00, планируется отключение электроэнергии в Апрелевке, на СНТ «Дачное», в ТОО «Маячок», в ООО «АСА», а также в поселке Механизаторов на улицах Новой, Садовой и Механизаторов. Рабочие проведут реконструкцию воздушной сети 0,4кВ.

Подольский городской округ

20 июля, с 9:00 до 17:00, электричество отключат в поселке Быково, в Доме культуры. Там будут проводит техническое обслуживание РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т1, Т2.

21 июля, с 9:00 до 16:00, света не будет в поселке МИС, в котельной. Рабочие займутся определением места прохождения кабельной трассы.

22 июля, с 9:00 до 16:00, электричество отключат в деревне Слащево. Рабочие проведут техническое обслуживание РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т1.

23 июля, с 9:00 до 16:00, без света останутся жители СНТ «Метрополитен». Причина — техобслуживание РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т1.

Рузский городской округ

С 20 по 24 июля, с 10:00 до 16:00, свет будут отключать в деревне Полуэктово в связи со строительством по техническому заданию.

22 июля, с 10:00 до 16:00, электроэнергии не будет в поселке Тучково и в поселке Полушкино. Там рабочие проведут техническое обслуживание трансформаторной подстанции.

Городской округ Чехов

20 и 21 июля, с 9:00 до 16:00, свет отключат на Молодежной улице в домах 12, 13, 14 в городе Чехов в связи с реконструкцией воздушной линии 0,4 кВ.

21 и 23 июля, с 9:00 до 16:00, электричества не будет в Чехове, на улицах Новой, дома 1–25, Юбилейной, дома 2–26, Береговой, дома 1–15, 23А, Октябрьской, дома 21–32, Мира, дом 41, и в микрорайоне «Валентина». Это плановое отключение.

22 и 23 июля, с 9:00 до 16:00, свет отключат в частном секторе на улице Советской в Чехове. Рабочие будут проводить реконструкцию воздушной линии 0,4кВ.

24 июля, с 9:00 до 16:00, не будет света в частном секторе на улице Офицерский Поселок в Чехове также из-за реконструкции линии 0,4кВ.