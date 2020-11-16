На шоколадной фабрике в Красногорске ежегодно производят 55 тысяч тонн продукции. Полгода назад на помощь предприятию пришли эксперты Федерального центра компетенций. Они проанализировали работу на примере цеха по производству глазури. Результаты оптимизации стали очевидны сразу.

«Нам удалось повысить производительность линии по производству кондитерской глазури на 18 процентов — это составляет 114 тон в месяц. Удалось достичь нам такой результат за счет оптимизации процесса загрузки сырья в оборудование, мы сократили простои мельницы, и это все привело к такому результату», — рассказал руководитель проекта ФЦК на предприятии «Зеленые линии» Владимир Масленников.

Теперь эксперты будут консультировать руководство предприятия удаленно. Кроме того, они обучили двух внутренних тренеров — из числа сотрудников фабрики. Они будут поддерживать идеологию бережливого производства. Именно ее придерживаются приглашенные на предприятие эксперты.

«37 компаний разных отраслей промышленности уже участвуют. Мы планируем, что в целом около 240 компаний у нас подключится к этому национальному проекту. Средства, которые компания тратит на консультантов, а сейчас у нас это Федеральный центр компетенций -полностью субсидируется, то есть за счет правительства Московской области и РФ», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В итоге изменений все довольны: у предприятий растет выручка, у работников — зарплата. Каждый из них может внести рациональные предложения по оптимизации, за это предусмотрена премия. А на шоколадной фабрике уверены — новые результаты не за горами, ведь впереди — оптимизация остальных цехов.