Подмосковье 29 мая 2023, 15:55 Опрос жителей для улучшения работы парков проведут в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

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Первое парковое голосование проведут в Подмосковье с 1 по 4 июня. Жители региона смогут рассказать, каких изменений они ждут в парках своих городов.

«С помощью голосования мы хотим собрать пожелания о работе мест массового отдыха. Вопросы касаются того, что больше всего людям нравится, и чего хотелось бы больше. Мы очень ждем обратную связь для того, чтобы сделать наши парки еще лучше и комфортнее», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Опрос проведут на улицах, а также на портале «Добродел».

В первой части опросника жителей попросят рассказать о том, что им нравится в своих парках. Во второй — что еще необходимо добавить. Можно будет выбрать несколько вариантов ответа, среди которых будут спортивные сооружения, площадки для детей, тропинки, цветники или новые услуги.

Свыше 170 тысяч человек из Подмосковья подключились к голосованию по благоустройству, сообщил ранее губернатор Андрей Воробьев. По его словам, основная цель — преображать регион с учетом предложений жителей.