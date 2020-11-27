Опрос среди владельцев электромобилей проведут в Подмосковье

Для владельцев электромобилей в Подмосковье запустили опрос. Автолюбителей спросят об удобстве приложения по электрозарядным станциям для смартфонов. Полученные данные используют для совершенствования сервиса. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

В опросе 33 вопроса. Отвечая на них, владельцы электромобилей могут подробно описать, каким они хотят видеть приложение по ЭЗС. В рамках вопроса можно рассказать о своем опыте использования приложения, удобстве и функциональности.

Также все желающие могут высказать свои предложения по улучшению сервиса. Опрос доступен по ссылке.

Ведомство регулярно проводит опросы для владельцев электромобилей. Водители сами предлагают места для установки зарядных станций.

«Опрос по расположению в Подмосковье электрозарядных станций проводится ежегодно. Мы видим растущий интерес жителей региона к экологичному транспорту и готовы всячески содействовать развитию электрозарядной инфраструктуры. В этом году в Московской области, в рамках проекта „Инфраструктура электротранспорта“ будет стоять порядка 240 объектов ЭЗС. Мы верим, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным и легко узнаваемым элементом современной городской среды», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.