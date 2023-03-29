Подмосковье 29 марта 2023, 11:10 Опрос о демонтаже мусоропроводов в домах Подмосковья начался на «Доброделе» ГЖИ МО

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Жителям Подмосковья предлагают пройти опрос по поводу их отношения к мусоропроводам в многоквартирных домах. Поделиться мнением можно на портале «Добродел».

Опрос разработан Госжилинспекцией Подмосковья, министерством жилищно-коммунального хозяйства и Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов Московской области. Руководитель ГЖИ Подмосковья Ольга Федина подчеркнула, что голосование позволит определить, хотят ли жители пользоваться мусоропроводом или нет.

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Респондентам предстоит ответить на 11 вопросов. Основной пункт голосования предлагает обозначить причины, по которым житель хочет или не хочет закрыть мусоропровод. Голосование продлится до 14 апреля.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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