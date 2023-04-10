Подмосковье 10 апреля 2023, 12:28 Опрос по закрытию мусоропроводов в домах Подмосковья продлится на «Доброделе» до 14 апреля ГЖИ МО

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Почти восемь тысяч жителей Подмосковья приняли участие в опросе по закрытию мусоропроводов в многоквартирных домах. Голосование проводится на портале «Добродел» и продлится до 14 апреля.

На данный момент большинство респондентов голосуют за демонтаж устройства. Самыми активными участниками опроса стали жители Балашихи, Люберец, Королева, Мытищ и Красногорска. Об этом сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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За сохранение мусоропровода проголосовали 44,2% респондентов. Основным аргументом в пользу устройства участники называют удобство для разных категорий населения, в том числе пожилых людей и маломобильных жителей.

Главным основанием для закрытия выступает антисанитария. При этом, 63,5% респондентов утверждают, что их мусоропровод содержится удовлетворительно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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