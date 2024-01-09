09 января 2024, 17:34
Опрос по улучшению качества услуг в музыкальных школах запустили в Подмосковье
Министерство культуры и туризма Московской области проводит опрос по улучшению качества услуг в школах искусств. Для участия понадобится подтвержденный аккаунт на Госуслугах.
Участникам опроса предстоит ответить, почему для обучения выбрали то или иное образовательное учреждение сферы культуры, насколько устраивает расписание занятий и качество подготовки по выбранному направлению. Ответы помогут повысить качество услуг, сделать процесс обучения более содержательным и привлекательными.
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Пройти опрос можно по ссылке на главной странице сайта Министерства культуры и туризма Московской области. Понадобится авторизоваться на портале госуслуг.
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