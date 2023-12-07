07 декабря 2023, 14:19
Опрос по улучшению досуга в парках начался в Подмосковье
Опрос на тему организации досуга жителей запустили в Подмосковье. Он доступен на «Госуслугах».
Как рассказали в Минблагоустройства Подмосковья, опрос включил в себя вопросы о том, что жителям нравится в парках, чего им не хватает, какими сервисами и услугами они пользуются и многое другое. Пройти его можно по ссылке.
Пресс-служба министерства благоустройства Московской области
Пресс-служба министерства благоустройства Московской области
Пресс-служба министерства благоустройства Московской области
Пресс-служба министерства благоустройства Московской области
Принять участие в опросе могут все желающие.
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