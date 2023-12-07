Подмосковье 07 декабря 2023, 14:19 Опрос по улучшению досуга в парках начался в Подмосковье Министерство культуры и туризма Моковской области

Читать 360tv в

Опрос на тему организации досуга жителей запустили в Подмосковье. Он доступен на «Госуслугах».

Как рассказали в Минблагоустройства Подмосковья, опрос включил в себя вопросы о том, что жителям нравится в парках, чего им не хватает, какими сервисами и услугами они пользуются и многое другое. Пройти его можно по ссылке.

Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Принять участие в опросе могут все желающие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».