Опрос по работе электронных сервисов начался на «Доброделе» в Подмосковье

Жители Подмосковья смогут оценить удобство электронных сервисов в регионе благодаря опросу на портале «Добродел». Он продлится до 10 июня.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, жителям предложили оценить сервисы в мобильном приложении.

Использование государственных электронных сервисов становится все удобнее. С помощью смартфона можно оформить выплаты, записать ребенка в первый класс или оплатить услуги Надежда Куртяник.

Чтобы стать участником опроса, достаточно сделать несколько шагов. Первый — авторизоваться на «Доброделе» с помощью ЕСИА, второй — перейти по ссылке, а третий — ответить на несколько вопросов.

«Приглашаем жителей Подмосковья принять участие. Ответы помогут сделать госуслуги еще понятнее и проще», — отметила Куртяник.

На «Доброделе» проходят голосования и опросы, связанные с самыми разными сферами жизни.