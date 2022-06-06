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    06 июня 2022, 17:18

    Опрос по работе электронных сервисов начался на «Доброделе» в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Жители Подмосковья смогут оценить удобство электронных сервисов в регионе благодаря опросу на портале «Добродел». Он продлится до 10 июня.

    Опрос по работе электронных сервисов начался на «Доброделе» в Подмосковье | Изображение 1

    Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, жителям предложили оценить сервисы в мобильном приложении.

    Использование государственных электронных сервисов становится все удобнее. С помощью смартфона можно оформить выплаты, записать ребенка в первый класс или оплатить услуги

    Надежда Куртяник.

    Чтобы стать участником опроса, достаточно сделать несколько шагов. Первый — авторизоваться на «Доброделе» с помощью ЕСИА, второй — перейти по ссылке, а третий — ответить на несколько вопросов.

    «Приглашаем жителей Подмосковья принять участие. Ответы помогут сделать госуслуги еще понятнее и проще», — отметила Куртяник.

    На «Доброделе» проходят голосования и опросы, связанные с самыми разными сферами жизни.