Опрос по работе электронных сервисов начался на «Доброделе» в Подмосковье
Жители Подмосковья смогут оценить удобство электронных сервисов в регионе благодаря опросу на портале «Добродел». Он продлится до 10 июня.
Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, жителям предложили оценить сервисы в мобильном приложении.
Использование государственных электронных сервисов становится все удобнее. С помощью смартфона можно оформить выплаты, записать ребенка в первый класс или оплатить услуги
Надежда Куртяник.
Чтобы стать участником опроса, достаточно сделать несколько шагов. Первый — авторизоваться на «Доброделе» с помощью ЕСИА, второй — перейти по ссылке, а третий — ответить на несколько вопросов.
«Приглашаем жителей Подмосковья принять участие. Ответы помогут сделать госуслуги еще понятнее и проще», — отметила Куртяник.
На «Доброделе» проходят голосования и опросы, связанные с самыми разными сферами жизни.