Подмосковье 19 мая 2023, 17:34 Опрос об эффективности медсервисов запустили в Подмосковье Добродел

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Опрос о работе информационных сервисов в здравоохранении запустили в Подмосковье. Пройти его можно на портале «Добродел».

Как рассказала первый заместитель председателя Подмосковья Светлана Стригункова, анкета состоит из 12 вопросов. Опрос позволит выстроить развитие системы здравоохранения в соответствии с потребностями жителей.

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«Ответы на вопросы не займут много времени, а нам позволят улучшить качество информационных сервисов», — сказала она.

Опрос продлится до 25 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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