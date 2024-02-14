Подмосковье 14 февраля 2024, 11:02 Опрос о трудоустройстве подростков запустили в Подмосковье Дмитрий Самбуров

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Школьникам и студентам из Подмосковья предложили принять участие в опросе об идеальной вакансии. Ответы помогут оценить ожидания подростков и в будущем найти разумный компромисс с работодателями.

«Я часто общаюсь с подростками и вместе с коллегами уже не первый год анализирую рынок труда. Мы пришли к выводу, что многие старшеклассники и студенты колледжей хотели бы подрабатывать в свободное от учебы время, но не могут найти подходящую работу: одних не устраивает предлагаемая зарплата, другим доступные для школьников вакансии кажутся непрестижными. Нам хочется изменить эту ситуацию», — пояснила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

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Опросник поможет понять, какую подработку подростки считают желанной для себя. Результаты обсудят с представителями бизнеса в Подмосковье.

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