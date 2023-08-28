Подмосковье 28 августа 2023, 20:41 Опрос ИНСОМАР: 70% избирателей готовы проголосовать за Андрея Воробьева на выборах в Подмосковье РИА «Новости»

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Губернаторские выборы в Подмосковье пройдут с 8 по 10 сентября. Как показали результаты опроса российской исследовательской компании ИНСОМАР*, действующий глава региона Андрей Воробьев пользуется поддержкой абсолютного большинства жителей.

За Андрея Воробьева готовы проголосовать 70% избирателей, точно планирующих участвовать в выборах.

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Еще 8% респондентов не определились с кандидатом, однако не отрицают, что им может быть действующий губернатор.

Участники опроса от Института социального маркетинга отметили, что, голосуя за Андрея Воробьева, они руководствуются желанием стабильности и открытости главы региона.

Конкуренты действующего губернатора — Кирилл Жигарев от ЛДПР, Александр Наумов от КПРФ и Анатолий Никитин от «Справедливой России» — занимают близкие позиции в электоральном рейтинге и набирают, по данным опроса, по 4-6% голосов избирателей.

В этом году в Подмосковье впервые применят не только очное, но и электронное голосование. Космонавт Олег Кононенко, например, отметил, что это очень удобный формат, который позволит отдать голос за кандидата, находясь на Байконуре.

Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на всех избирательных участках в дни голосования.

*Инициативный телефонный опрос («Если бы выборы губернатора Московской области состоялись в ближайшее воскресенье, то за кого из кандидатов вы бы скорее проголосовали»?).

Квотная репрезентативная выборка — 1,5 тысячи респондентов. Регион проведения опроса — Московская область, даты: 18-22 августа 2023 года. Максимальная статистическая погрешность выборки при доверительном уровне 0,95 равна 2,6%.