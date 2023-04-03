Подмосковье 03 апреля 2023, 13:12 Опрос для выявления проблем по ведению бизнеса проведут в Подмосковье Комитет по Конкурентной политике Московской области

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Предпринимателей Московской области пригласили поучаствовать в опросе, который касается эффективности работы органов власти. С его помощью коммерсанты смогут назвать, что им мешает вести бизнес, сообщили в комитете по конкурентной политике региона.

Опрос проведут с 3 апреля по 3 мая 2023 года.

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«Расскажите о факторах, препятствующих ведению предпринимательской деятельности, оцените уровень информационной поддержки и динамику условий ведения бизнеса по сравнению с прошлым годом. Также вы сможете направить свои предложения по снижению административных барьеров», — пояснили в ведомстве.

Комитет регулярно проводит подобные опросы. Полученные ответы помогают улучшить условия ведения бизнеса. В анкету также включат предложения предпринимателей, которые получили от коммерсантов в 2022 году.

Пройти опрос можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что малым и средним бизнесом занимаются около 500 тысяч жителей Подмосковья.

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