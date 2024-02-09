Подмосковье 09 февраля 2024, 12:14 Опрос для повышения качества работы театров запустили в Подмосковье Пресс-служба Минкульттуризма МО

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Министерство культуры и туризма Московской области проводит опрос о работе подмосковных театров. Ответы жителей помогут улучшить качество предоставления услуг.

Жителям предлагают ответить на несколько вопросов. Участники опроса расскажут, как часто посещают театры, какие спектакли хотелось бы видеть в репертуаре, какой способ приобретения билетов наиболее удобен, и так далее.

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Опрос проводится на сайте Министерства культуры и туризма Московской области. Принять участие могут все желающие жители региона. Понадобится авторизация на портале госуслуг.

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