Подмосковье 27 апреля 2023, 05:30 Детский сад на 240 мест построят в Домодедове к 2025 году фото минстроя мо

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Новый детский сад на 240 мест будет построен в микрорайоне Южный городского округа Домодедово в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Работы выполнит подрядчик ООО «2Б Проект».

«При проектировании будут учтены все требования безопасности и комфортности дошкольного учреждения, соблюдение которых позволит обеспечить всестороннее развитие малышей», — рассказали в ведомстве.

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Кроме спален и игровых комнат, в детском саду будут расположены музыкальный и физкультурный залы, медпункты, столовая, кабинеты психолога и логопеда, а также административные и технические помещения. На близлежащей территории установят навесы, площадку для игр и спортивные комплексы, будет проведено благоустройство и озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве в регионе порядка 170 объектов образования.

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