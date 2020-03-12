Опоры строящегося путепровода в Химках начали бетонировать

Всего же возведут пять монолитных железных опор. Развязку начали строить с конца прошлого года. Планируется, что рабочее движение по основному ходу развязки откроется в конце 2020 года с временными съездами.

По словам вице-губернатора области Игоря Трескова, строительство объекта стоит на личном контроле главы региона Андрея Воробьева.

«Строители завершают устройство свайного основания под опоры путепровода, ведутся работы по переносу инженерных коммуникаций. В конце марта планируется начать подготовку к сборке металлоконструкций арочного пролетного строения, общий вес которых составит порядка 1,32 тысячи тонн», — уточнил Тресков.

Основная задача развязки — соединить «старые» и «новые» Химки.