12 марта 2020, 18:19
Опоры строящегося путепровода в Химках начали бетонировать
В подмосковных Химках строители начали бетонировать опоры строящегося путепровода в составе транспортной развязки на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Всего же возведут пять монолитных железных опор. Развязку начали строить с конца прошлого года. Планируется, что рабочее движение по основному ходу развязки откроется в конце 2020 года с временными съездами.
По словам вице-губернатора области Игоря Трескова, строительство объекта стоит на личном контроле главы региона Андрея Воробьева.
«Строители завершают устройство свайного основания под опоры путепровода, ведутся работы по переносу инженерных коммуникаций. В конце марта планируется начать подготовку к сборке металлоконструкций арочного пролетного строения, общий вес которых составит порядка 1,32 тысячи тонн», — уточнил Тресков.
Основная задача развязки — соединить «старые» и «новые» Химки.